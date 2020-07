«Radio Gaga» comença a rodar els episodis de la seva cinquena temporada

Quique Peinado i Manuel Burque han iniciat a Madrid el rodatge de la cinquena temporada de Radio Gaga, el programa més solidari i social de Movistar +. Segons ha informat la plataforma en un comunicat, al llarg de vuit capítols, els dos còmics es mouran entre Madrid, Barcelona i Galícia per seguir abordant amb el seu particular estil i amb humor grans temes de la vida que sovint romanen ignorats. Tres anys després del seu debut com a parella televisiva, Burque i Peinado «seguiran mostrant la química que tenen a l'hora de conversar amb gent que s'acosta al seu petit estudi sobre rodes», assenyala Movistar +.