Cinc sèries per fer una marató

Encara que estiguem en ple estiu, les limitacions per la pandèmia del coronavirus i, en alguns casos també la calor, es poden convertir en motius per quedar-nos a casa i aprofitar per veure d'una tirada algunes sèries curtes que tenim pendents.

Hi ha moltes produccions de pocs capítols que es poden començar i acabar en poc temps, les quals no per això es desmereixen el nostre interès. Aquestes en són algunes:

'Curon'

'Curon' ha estat un dels últims fenòmens d'aquest any a Netflix. Aquesta sèrie italiana de terror, de set capítols, narra el retorn de dues germanes adolescents i la seva mare al seu poble natal. Allà, ella desapareix i els joves hauran d'enfrontar-se a uns veïns que semblen odiar a tot aquell que porta el seu cognom familiar i mentre una ancestral llegenda sembla prendre vida.

'En casa'

En plena nova normalitat, i davant l'aparició de rebrots, no està de més fer una mirada endarrere, només d'unes setmanes, per recordar el confinament pel coronavirus. En els cinc capítols d''En casa', Leticia Dolera, Rodrigo Sorogoyen, Paula Ortiz, Carlos Marqués-Marcet i Elena Martín, passen la quarantena posant a prova la seva creativitat amb uns mitjans molt escassos.

'El tercer día'

'El tercer día' és una intrigant història de sis episodis dividida en dues parts, 'Verano' e 'Invierno', que protagonitzen respectivament Jude Law i Naomi Harris, les quals arriben en diferents èpoques de l'any a la mateixa illa britànica, on s'hauran d'enfrontar a dubtes vitals.

'Hunters'

'Hunters' és una altra de les sèries curtes de l'any, i no només per tenir a Al Pacino com a protagonista, sinó també per l'argument i el tractament, que ha aixecat polèmica. La producció, de 10 capítols, narra l'activitat dels caçadors de nazis en la Nova York de 1977 amb punts de comèdia, però també amb certa càrrega de violència.

'The Politician'

'The politician' és una sèrie del 2019 que acaba d'estrenar aquest any la seva segona temporada. Per aquest motiu, ara pot ser un moment per veure també la primera, una història satírica que s'endinsa fins a les arrels del poder polític dels Estats Units, i que se centra en un adolescent de bona família obsessionat per arribar a la Casa Blanca. La primera temporada té vuit capítols, i la segona set.