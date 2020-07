«Com si fos ahir» i «Polònia» tornaran a TV3 el novembre

El director de TV3, Vicent Sanchis, va confirmar ahir que la sèrie del sobretaula Com si fos ahir i el programa de sàtira política Polònia tornaran a la graella previsiblement al novembre, tot i que la data és «oberta» i es podria avançar «sempre que millori la previsió d'ingressos a la CCMA». En aquest sentit, els responsables de la televisió pública avaluaran com es tanca la inversió publicitària aquest juny per veure si es pot reprendre «al setembre» o s'ha d'esperar una mica més. Sanchis va explicar en una entrevista a Els Matins de TV3 que han demanat al Govern entre 3 i 5 milions d'euros per «salvar part de la programació que perilla per l'impacte de la covid-19 en la publicitat».

Des de feia setmanes, s'especulava sobre la viabilitat en un futur d'aquests programes en la programació de TV3 derivada de la crisi del coronavirus, fins al punt que els actors de la sèrie van fer un vídeo reivindicant la necessitat de mantenir-la. En un comunicat, TV3 manifesta que la caiguda «dràstica» dels ingressos publicitaris a causa de la crisi sanitària va obligar a «revisar totes les partides de despesa en producció audiovisual a la CCMA», per afrontar una previsió de tancament amb 15 milions d'euros menys. Això va afectar produccions i projectes d'inversió, entre els quals, el programa Polònia i la telenovel·la Com si fos ahir.