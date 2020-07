«Nasdrovia», la nova comèdia de Movistar, s'estrenarà a la tardor

Nasdrovia, la nova sèrie original Movistar+ produïda en col·laboració amb Globomedia (The Mediapro Studio) i protagonitzada per Leonor Watling i Hugo Silva s'estrenarà la pròxima tardor, segons ha informat la plataforma. Creada per Sergio Sarria ( Malaka, Perestroika), Miguel Esteban ( El Vecino) i Luismi Pérez ( Capítulo 0) i dirigida per Marc Vigil ( El Ministerio del tiempo, Vis a Vis), Nasdrovia és una comèdia de sis episodis «sobre la descomunal crisi dels 40 que travessen Edurne i el seu soci i exmarit, Julián, quan ella, avorrida de defensar corruptes, s'adona que aquesta no és la vida que vol» segons explica la plataforma.

Al costat de Watling i Silva, Luis Bermejo completa el repartiment principal en el paper del cuiner especialitzat en cuina russa (Franky) juntament amb els actors internacionals Anton Yakovlev (Boris), Michael John Treanor (Sergei), Mark Ivanir (Aleksei), Yan Tual (Vasilli) o Kevin Brand (Yuri).

Basada en la novel·la del mateix Sergio Sarria El hombre que odiaba a Paulo Coelho (La Esfera de los Libros, 2016), l'adaptació del llibre a la televisió proposa un nou enfocament i situa Edurne com a protagonista de la història. Ella serà a més qui en diferents ocasions mirarà la càmera per dirigir-se als espectadors, convidant-los a ser partícips de la trama i trencant la quarta paret.