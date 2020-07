Budó defensa que TV3 és independent tot i el «toc d'atenció» de Vilallonga

La consellera de Presidència, Meritxell Budó, va defensar ahir la independència de TV3 malgrat les declaracions de la seva companya de Govern i partit, la titular de Cultura, Mariàngela Vilallonga, que va dir que havia donat «un toc d'atenció» a la cadena perquè s'hi sentia «massa» castellà. En una interpel·lació del diputat de Ciutadans Nacho Martín Blanco sobre els mitjans públics autonòmics, Budó va apuntar que TV3 va néixer per desenvolupar la llengua i cultura catalanes, entre d'altres objectius, i va defensar que el Govern no dóna cap directriu a la cadena pública autonòmica en seus continguts.

La consellera de presidència no va contestar les preguntes del diputat sobre a què es referia Vilallonga quan deia que donaria un «toc d'atenció» a la direcció de TV3 per usar el castellà, ni tampoc va recollir el guant de Martín Blanco quan la va animar a expressar-se per una vegada en castellà, «com a llengua materna majoritària de la ciutadania catalana» al Parlament.

Budó va assenyalar que no tindria «cap problema en parlar castellà» al Parlament, encara que prefereixi expressar-s'hi en català. La consellera va afegir que el Parlament permet parlar als diputats en castellà, en català o aranès, però que en canvi al Congrés no es pot parlar en català. Martín Blanco va replicar que sí que es pot fer al Senat.