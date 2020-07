RTVE suspèn l'informatiu «La 2 Noticias» fins al 2021 per motius sanitaris

El passat 16 de març, just després de decretar-se l'Estat d'alarma a causa de la crisi del coronavirus, RTVE va decidir suspendre l'emissió de La 2 Noticias per integrar a la seva plantilla en el gruix de la redacció del Telediario de La 1 i Canal 24H. Va ser el 12 de març quan es va emetre per última vegada. Ara, la Corporació ha comunicat que l'informatiu diari de La 2 no tornarà a la graella fins a l'any 2021 en «coherència» amb el pla de prevenció i desescalada. Segons RTVE, el motiu de la suspensió és «preventiu» i causa de «raons sanitàries».