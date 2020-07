Netflix allarga l'emissió de «The Crown» i confirma que tindrà sis temporades

Netflix ha renovat The Crown, la sèrie que narra la vida d'Elisabet II, per a una sisena i última temporada, en què Imelda Staunton es posarà en la pell de la monarca britànica. La plataforma de continguts en streaming ho ha anunciat a través de les xarxes socials, tot i que la quarta temporada de la sèrie encara no s'ha emès. En un principi, la ficció s'havia de tancar amb la cinquena entrega d'episodis.

Segons explica el creador de la sèrie, Peter Morgan, es tracta d'una decisió purament creativa. «Quan vam començar a discutir l'argument de la cinquena temporada, ens va quedar clar que, per fer justícia a la complexitat i riquesa de la història calia tornar als plans inicials de fer sis temporades», ha detallat Morgan.

El fitxatge de Staunton es va anunciar al mes de gener. L'actriu, coneguda pels seus papers a Shakespeare in Love i a Downton Abbey, succeirà Olivia Colman, que ha interpretat el paper protagonista des de la tercera temporada, estrenada el mes de novembre de l'any passat. La guanyadora de l'Oscar per La Favorita, per la seva banda, va prendre el relleu de Claire Foy, que havia estat l'encarregada de donar vida a la reina en les dues primeres tandes de la sèrie, les quals li van valer dues nominacions i un premi Emmy.