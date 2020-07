Movistar+ estrena «Agatha Christie: El misterio de Pale Horse»

Movistar+ estrena avui a les 22.00 h al canal #0 Agatha Christie: El misterio de Pale Horse, una minisèrie de dos episodis basada en una de les últimes novel·les de la destacada escriptora de misteri.

L'argument arrenca l'any 1961; Mark Easterbrook és un antiquari adinerat que sembla tenir-ho tot: èxit amb els negocis, una esposa maca i una llar perfecta, tot i que encara sent una enorme tristesa per la mort de Delphine, la seva primera dona. Una dia li comuniquen que el seu nom apareix a la sabata d'una dona morta i quan les altres persones d'aquella misteriosa llista comencen a morir, Mark comença una investigació que el durà fins a Much Deeping, un poble anglès que amaga tradicions antigues, rituals macabres, creences estranyes i on tres bruixes habiten una mansió misteriosa que es diu The Pale Horse.

A més, quan l'inspector Lejeune es posa a càrrec de la investigació, comença a sospitar del mateix Mark. El protagonista decideix investigar pel seu propi compte, mentre el seu segon matrimoni és cada cop més tens i ell comença a creure en l'ofici de les arts fosques i les habilitats de les bruixes.

L'actor britànic Rufus Sewell ( The Marvelous Ms. Maisel) interpreta Mark Easterbrook i encapçala un repartiment en què també hi ha Kaya Scodelario ( Piratas del Caribe), Bertie Carvel, Sean Pertwee, Henry Lloyd Hughes, Poppy Gilbert, Madeleina Bowyer Ellen Robertson, Sarah Woodward i Georgina Campbell. Rita Tushingham, Sheila Atim i Kathy Kiera Clarke es posen a la pell de les tres brúixes.

La guionista britànica Sarah Phelps ha estat l'encarregada d'adaptar la novel·la per a la petita pantalla. Els dos episodis que s'estrenen avui, així com Inocencia trágica, El misterio de la guía de ferrocarriles i Diez negritos, també de Christie, estaran disponibles en el servei sota demanda de Movistar+ un cop emesos.