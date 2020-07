HBO no renova «Run» i cancel·la la producció de la segona temporada

HBO ha decidit cancel·lar Run, després d'una sola temporada d'emissó. La sèrie, protagonitzada per Domhnall Gleeson ( Star Wars) i Merritt Wever ( Nurse Jackie), va emetre's per última vegada el mes de maig. La cadena ha anunciat en un comunicat que «després d'explorar els camins potencials dels protagonistes, juntament amb la creadora de la sèrie Vicky Jones, hem decidit que Run no tindrà segona temporada».

La sèrie seguia la història de la Ruby i en Billy, dos antics enamorats que havien fet un pacte que els obligava a deixar-ho tot i recórrer junts Amèrica si un d'ells enviava a l'altre un missatge que digués: «Corre».