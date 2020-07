Sanchis: «Comptat i debatut tot, ha valgut la pena emetre 'Drama'»

El director de TV3, Vicent Sanchis, va assegurar ahir en la Comissió de Control de la Corporació al Parlament que «comptat i debatut tot, ha valgut la pena emetre la sèrie Drama». «Ho tornaríem a fer», va dir Sanchis, que va confirmar tenir sobre la taula un possible acord amb TVE per la segona temporada de la sèrie.

El responsable de la cadena va dir no haver-se sentit «afectat ni coaccionat» davant les «preocupacions» expressades per la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, sobre la presència del castellà a TV3. «Des de la discrepància, vaig acceptar aquestes preocupacions», va reiterar. Per la seva banda, la presidenta de la CCMA, Núria Llorach, va assegurar que «no ens supeditem ni al Govern, ni a ningú que ens telefona».

Sobre la continuïtat de la sèrie, Sanchis va assegurar que «és possible» que pactin amb TVE la segona temporada. «Hi ha una proposta que no està formalitzada però tenim sobre la taula», va confirmar. En aquest sentit, va lamentar no tenir els drets de la producció en les plataformes digitals, tot i que en trets generals, «ha valgut la pena».