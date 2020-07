Llorach intenta cessar el director de Catalunya Ràdio però no se'n surt

La vicepresidenta del consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i presidenta en funcions, Núria Llorach, va proposar ahir cessar el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, per «pèrdua greu de confiança» en la gestió de la continuïtat de Mònica Terribas al capdavant d' El Matí de Catalunya Ràdio i va perdre la votació en no obtenir els dos terços necessaris entre els quatre membres del consell. Llorach va acusar Gordillo de «manca d'implicació» i de «falta de voluntat clara» per mantenir en antena l'actual format d' El matí de Catalunya Ràdio i vincula la «gestió del director» a la «renúncia irrevocable de Terribas», que creu que ha afectat «de manera greu» la relació de confiança «imprescindible i necessària» en el màxim directiu de l'emissora.

Després que Terribas comuniqués que deixava l'emissora pública, la presidenta en funcions de la Corporació va convocar un consell de govern extraordinari per a ahir al matí i hi va convocar el director de Catalunya Ràdio perquè exposés la seva versió. Per Llorach, sota la direcció de Mònica Terribas el programa ha assolit els nivells «més alts d'audiència» i de «reconeixement de la història del programa», que representa «més del 70% de l'audiència total de l'emissora».

La presidenta en funcions de la CCMA va proposar iniciar la tramitació per establir les normes que han de regular el procediment públic de selecció dels candidats a la direcció dels mitjans públics com a pas previ per a la convocatòria del procediment, una proposa que es va aprovar.

Ara, la direcció d'Estratègia i Recursos Humans de la CCMA haurà de presentar en el termini màxim de dos mesos una proposta de normes que regulen el procediment públic de selecció dels directors dels mitjans de la CCMA per considerar-ho, debatre-ho i sotmetre-ho a votació en el Consell de Govern de la CCMA.