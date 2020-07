El PSC vol explicacions de TV3 per un vídeo difós per Puigdemont

El grup parlamentari del PSC ha demanat explicacions a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) sobre el vídeo que va difondre dilluns l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i que suposadament hauria enregisrtat un equip dels serveis informatius de TV3 la tardor de 2017, per ser emès en cas que el dirigent polític hagués estat detingut durant l'operació del Govern espanyol per intentar impedir el referèndum de l'1-O. El vídeo mostra Puigdemont llegint un missatge institucional, i en un dels angles hi figura el logotip de TV3, abans fins i tot que les mateixes imatges fossin emeses, dilluns a la nit, al Telenotícies.

Beatriz Silva, diputada del PSC, ha presentat una pregunta parlamentària en la qual demana a la CCMA que expliqui per què el vídeo de l'expresident tenia l'anagrama de la cadena si no s'havia emès fins ara, així com on i quan havia estat gravat i qui l'havia estat custodiant durant aquests tres anys. Silva considera que la CCMA ha de «donar explicacions de l'ús que s'està fent de la televisió pública».

Segons Vilaweb, el vídeo va ser enregistrat per un equip d'informatius de TV3 el dia 27 de setembre del 2017, però no es va arribar a emetre perquè l'expresident no va ser detingut i va fugir del país. El que no se sap és si ha estat la mateixa TV3 la que ha mantingut arxivat durant tres anys aquest document, ni com n'ha aconseguit una còpia Carles Puigdemont.