«Hormigas Blancas» torna a Telecinco després de 9 anys

Telecinco estrena avui Hormigas blancas, l'espai produït per La Fábrica de la Tele que ja es va emetre des de l'any 2007 fins al 2011. La nova versió del programa comença aquesta nit i ocuparà el prime time dels diumenges, en substitució dels debats de La casa fuerte que conduïa Sonsoles Ónega. A més, el format torna amb nova presentadora, Carlota Corredera, que prendrà el relleu de Jorge Javier Vázquez i Jordi González, que van conduir la versió original.

Corredera ha explicat a Sálvame que, per a ella, és molt especial enfrontar-se a aquest «repte», que «evidencia la seva evolució professional». A més de conduir l'espai de Jorge Javier Vázquez els dies que el presentador té altres programes a la nit, també va presentar Cámbiame quan Marta Torné va abandonar el format, així com el debat de Las Campos. La periodista serà l'encarregada de moderar els debats que s'emetran cada diumenge, precedits per documentals que explicaran la vida de sis famosos espanyols a través d'imatges d'arxius i testimonis. Als debats hi participaran col·laboradors experts en cadascun dels famosos.

Ana Obregón serà la protagonista de la primera entrega del programa. Es repassarà la seva trajectòria personal i professional, sacsejada per la mort del seu fill Álex Lequio fa només dos mesos. Els altres protagonistes de la resta de programes seran Miguel Bosé, Rocío Jurado, Lola Flores, Bibiana Fernández i Julio Iglesias. De moment, la productora tan sols ha acordat preparar sis episodis, tot i que en podria allargar l'emissió si les xifres d'audiència acompanyen.

L'espai va registrar una quota de pantalla del 18,4% de mitjana amb 1.088.000 espectadors al llarg de les quatre temporades que es va emetre, entre 2007 i 2011. A més, el seu format va inspirar la creació de molts altres, com ara Huellas de elefante, de Telemadrid, o Lazos de sangre, de Televisió Espanyola.