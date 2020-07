Turquia prohibeix gravar una sèrie de Netflix amb un personatge homosexual

Netflix ha cancel·lat el rodatge de la sèrie If only després que les autoritats turques no concedissin els permisos de filmació necessaris per la presència d'un personatge homosexual. Així ho va assegurar la guionista de la ficció, Ece Yorenc, en declaracions a la revista digital Altyazy Fasikul. «A causa d'un personatge gai no s'ha concedit permís per filmar la sèrie, i això és molt aterridor per al futur», va lamentar Yorenc. Netflix, per la seva banda, va corroborar que els fets van passar tal com els ha explicat la guionista de la sèrie.

Netflix cancel·la el rodatge després de reunir-se amb els responsables de l'autoritat audiovisual turca (RTUK), que li van plantejar un seguit de demandes que no va acceptar. Yorenc, per la seva banda, va insistir que no hi havia escenes de sexe o contacte físic entre el personatge homosexual i altres personatges de la trama. Després de difondre els detalls del que havia passat, el vicepresident del partit governant de Turquia, Mahir Unal, va publicar un missatge a Twitter expressant la seva sorpresa amb la decisió de Netflix, de la qual espera «una major sensibilitat cap a la cultura i l'art turcs».