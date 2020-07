Atresmedia i HBO Max acorden emetre «Veneno» a Llatinoamèrica i als EUA

HBO Max ha tancat un acord amb Atresmedia per fer-se amb els drets d'emissió de la sèrie Veneno, el biopic de la vedette creat per Javier Calvo i Javier Ambrossi, per retransmetre-la als Estats Units i a l'Amèrica Llatina l'any que ve.

La ficció, que va recollir bones crítiques pels dos episodis que ha emès de moment, no canviarà de plataforma a Espanya: es continuarà emetent a través d'Atresplayer Premium, la plataforma de continguts en streaming d'Atresmedia. La versió internacional d'aquesta plataforma, a més, també emetrà la sèrie en aquells països on HBO Max encara no hagi arribat.

HBO Max també ha anunciat la incorporació de Gomorra, i del seu spin-off El Inmortal, al seu catàleg. També hi ha afegit els formats anglesos d'entreteniment Singletown i The Great Pottery Throw Down. Per a Jennifer Kim, de l'equip directiu de contingut digital internacional de la plataforma, els títols espanyols en qüestió són «històries capaces de creuar fronteres internacionals i superar les barreres de l'idioma». D'altra banda, l'emissió de Veneno a Espanya continuarà al setembre.