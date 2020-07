La sèrie policíaca de la BBC «Vienna Blood» s'emetrà a Movistar+

El canal #0 de Movistar+ estrenarà dimarts que ve la sèrie Vienna Blood. La ficció es basa en les novel·les del psicòleg Frank Tallis, ambientades a la Viena de finals del segle XIX, i està escrita per Steve Thompson, guionista de Sherlock i Doctor Who. La sèrie ja s'ha emès al Regne Unit a través de la BBC i se n'acaba de confirmar una segona temporada.

Vienna Blood segueix els passos de Max Liebermann, un metge anglès deixeble de Sigmund Freud, que treballa amb el detectiu austríac Oskar Rheindhardt. Junts, l'un com a forense i l'altre com a investigador, hauran de resoldre els casos més misteriosos de Viena. La sèrie té sis episodis i està protagonitzada per Matthew Beard ( The Imitation Game), Jürgen Maurer, Conleth Hill ( Joc de Trons), Charlene McKenna ( Ripper Street), Amelia Bullmore ( Gentleman Jack), Jessica De Gouw ( Drácula) i Luise Von Finckh ( Gute Zeiten, Schlechte Zeiten). La ficció es va gravar en diferents localitzacions de la capital austríaca.

L'autor de la història original, Frank Tallis, és especialista en el transtorn obsessiu compulsiu. Això li ha servit per escriure novel·la policíaca, inclosa a la col·lecció Liebermann Papers, en la qual es pot trobar el llibre que dona nom a la sèrie.

Movistar+ n'emetrà cada dimarts dos nous episodis, que després estaran disponibles al servei sota demanda de la plataforma.