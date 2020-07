HBO prepara una minisèrie sobre la recerca de la vacuna contra la COVID-19

HBO prepara el rodatge d'una minisèrie sobre la recerca de la vacuna contra el coronavirus. La cadena es basarà en el llibre The first shot, encara sense publicar, que està escrivint el periodista americà Brendan Borell. L'encarregat de dirigir la ficció serà Adam McKay, director d' Ant-Man i El vicio del poder i que també va rebre l'Oscar pel millor guió original amb La gran apuesta. Tant la sèrie com el llibre tractaran la cursa de les companyies farmacèutiques per la vacuna, la força de la ciència i els problemes de seguretat que se'n puguin derivar.