Laura Rosel serà la nova presentadora d'«El Matí de Catalunya Ràdio»

La periodista Laura Rosel dirigirà i presentarà El matí de Catalunya Ràdio a partir del 31 d'agost, segons va anunciar ahir a Twitter Saül Gordillo, director de l'emissora. El subdirector de l'ACN i responsable del programa els dos últims estius, Albert Segura, serà el subdirector de l'espai. Aquesta és l'aposta de Gordillo per a la nova etapa del programa després de la sortida de Mònica Terribas que ella mateixa va anunciar el passat 17 de juliol. El Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) aprovarà aquest dimecres aquesta aposta. L'emissora situa l'arribada de Rosel al capdavant del programa matinal com la «culminació» del projecte de renovació de la graella de Catalunya Ràdio iniciat el 2016.

Després de set temporades, Terribas va anunciar per sorpresa la seva sortida del programa tot i que encara tenia un any més de contracte. L'aposta de la direcció de l'emissora per substituir-la passa per dues veus ja conegudes pels oients de la casa. Rosel copresentava fins ara el programa Catalunya nit juntament amb Kilian Sebrià, assumint la segona hora del programa d'actualitat, mentre que Segura és la veu del programa els dies festius, ha assumit el programa durant els dos últims estius i des del 2017 ha estat el responsable del programa Solidaris. A partir del 31 d'agost, tots dos es posaran al capdavant del programa matinal amb un equip «renovat, jove i dinàmic».