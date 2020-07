TV3 estrena avui la segona temporada de «Res és impossible»

TV3 estrena avui a les 22.05 h la segona temporada de Res és impossible, el programa d'Antonio Díaz, popularment conegut com El Mago Pop. A diferència de la primera tanda d'episodis, aquest cop Díaz acollirà els convidats a casa seva. L'il·lusionista reprendrà el seu espectacle al Teatre Victòria de Barcelona el mes de setembre, però abans mostrarà alguns dels seus trucs als espectadors mentre fa d'amfitrió a diferents personatges del panorama català.

Al llarg dels cinc capítols de la temporada, visitaran el programa actors i actrius com Sílvia Abril, David Verdaguer, Clara Segura, Josep Maria Pou, Francesc Orella, Santi Millan, Pep Plaza o Guillem Albà; esportistes com Àlex Corretja i Laia Sanz, i artistes com Joan Dausà, La Pegatina, Blaumut, Suu i Ramon Mirabet. Alguns dels presentadors més coneguts de TV3, com Toni Cruanyes, Tomàs Molina, Llucià Ferrer o Helena Garcia Melero, també hi seran presents.

En aquests nous capítols, de prop d'una hora de durada, també es donarà suport a les arts escèniques. Cada nit, a més dels números de màgia, hi haurà actuacions musicals i algun espectacle de ball, circ o teatre. Després de cada capítol, es reemetrà un episodi de temporades anteriors, on Díaz viatjava a París, Lisboa, Brussel·les, Amsterdam, Roma i Manchester, fent participar de la màgia tant a anònims com a celebritats nacionals i internacionals.