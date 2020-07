Silvia Abascal fitxa per «La cocinera de Castamar», la nova producció d'Antena 3

Silvia Abascal ha fitxat per La cocinera de Castamar, la nova sèrie històrica que Antena 3 està preparant. L'actriu, que també va participar a La catedral del mar, s'afegeix d'aquesta manera a Hugo Silva, Michelle Jenner i Roberto Enríquez, els tres fitxatges de la ficció que ja es coneixien. La sèrie s'ambientarà a l'Espanya del 1720, on regna Felip V. Les ferides de la guerra de Successió entre els Habsburg i els Borbons, però, no s'han curat del tot. La cort reial on tindrà lloc l'argument, segons explica Atresmedia, és plena d'intrigues i d'ambicions.