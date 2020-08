«La Casa de Papel» s'acabarà amb la cinquena temporada

Netflix va anunciar ahir que La casa de papel, la seva sèrie espanyola de més èxit, acabarà amb el final de la la cinquena temporada. La plataforma de contingut en streaming va anunciar-ho a través de Twitter amb el missatge: «L'atracament s'acaba».

El rodatge començarà aviat a Espanya, Dinamarca i Portugal, amb els actors Miguel Ángel Silvestre, vist en produccions de Netflix com Narcos i Sense8, i Patrick Criado, que va participar recentment a la sèrie original més vista de Movistar Plus, La línea invisible. Aquests nous fitxatges s'afegirament al repartiment ja reconegut: Úrsula Coberó (Tòquio), Álvaro Morte (el professor), Itziar Ituño (Lisboa) i Pedro Alonso (Berlín), entre d'altres.

«Hem passat gairebé un any pensant en com es pot repartir la banda», va dir el creador i director Alex Pina. «Com posar el professor a les cordes. Com arribar a situacions irreversibles per a molts personatges. El resultat és la cinquena part de La casa de papel. La guerra arriba als nivells més extrems i salvatges, però també és la temporada més èpica i emocionant».

Jesús Colmenar s'encarregarà de la producció executiva juntament amb Pina, mentre que Cristina López Ferraz tornarà a ocupar el paper de directora de producció. Javier Gómez Santander s'encarregarà del guió coproduirà amb Migue Amodeo i Esther Martínez-Lobato.Els directors habituals, Jesús Colmenar, Koldo Serra i Álex Rodrigo, també tornaran a les seves posicions darrere de la càmera.

Netflix va comprar-ne els drets a Atresmedia, on es va emetre la primera temporada, que posteriorment l'empresa nord-americana va partir en dos. Des d'aleshores,es va començar a gravar a diferents països i es van afegir més efectes especials. A Antena 3 la sèrie no va fer bones dades d'audiència, mentre que a través de Netflix ha batut rècords de visualització, posant-se al nivell de sèries com Stranger things.