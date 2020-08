Leonardo di Caprio portarà a la televisió la novel·la «L'illa» d'Aldous Huxley

L'actor Leonardo DiCaprio, a través de la seva companyia Appian Way, està treballant per adaptar en forma de sèrie la novel·la L'illa ( Island), el relat utòpic que Aldous Huxley va escriure abans de morir. Publicada el 1962, l'obra narra la forma de vida d'una societat que ha desenvolupat un sistema completament independent i alternatiu, que serveix com a contrapunt de la distòpica Un món feliç ( Brave New World), publicada el 1932. Segons la revista Variety, DiCaprio serà el productor executiu de la sèrie al costat de George DiCaprio i Roee Sharon, i per ara encara no se sap en quina plataforma s'estrenarà.