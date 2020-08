«Mai neva a la ciutat» torna avui a TV3 amb la nova temporada

Aquesta matinada, a les 01.30 h, TV3 estrena la tercera temporada de Mai neva a ciutat, la sèrie d'IB3 dirigida per Joan Fullana. Aquesta temporada explica les noves aventures de Neus Perelló amb els seus dos millors amics, la Carme i el Lluís: amors moderns, precarietat laboral i una constant cerca de sentit a la vida que no acaba d'arribar mai. L'estrena començarà amb l'emissió del making of de la sèrie, Mai neva a ciutat, d'on neix, i seguirà, a les 2.10, amb l'emissió de Ferrerets, el primer capítol de la temporada.

Al primer capítol de la nova temporada, la Neus no té temps per a res i llisca per la vida en moto per arribar a tot. Mentrestant, la Carme i el Joan Rius, decidits a fer que la seva relació funcioni, volen deixar el pis de la Carme i tornar a començar, en un terreny neutral. Amb el que no comptaven és amb la dificultat de trobar un pis de lloguer a un preu raonable en un barri dels de sempre, així que es veuen forçats a provar-ho en un barri perifèric i gens conegut per a ells. L'optimisme i les ganes, però, ho poden superar tot. Per la seva banda, el Lluís vol recuperar l'estabilitat a la seva vida. La ruptura amb el Fran i el posterior projecte amb la Vivian a White Alqueri el van fer reflexionar i madurar. La decisió de la Carme i el Joan Rius de canviar de pis, però, l'ha fet quedar-se sense lloc on viure.