Tania Llasera marxa de Mediaset després d'onze anys fent de presentadora

La presentadora Tania Llasera va fer públic ahir que abandonava Mediaset Espanya, el grup mediàtic on portava onze anys treballant. Amb una carta que va publicar al seu compte d'Instagram, Llasera va donar les gràcies als seus companys i al públic i va assegurar que marxava «amb un gran somriure i agraïda».

La seva trajectòria pels canals que dirigeix Paolo Vasile va començar amb Mira quién mira, l'espai de tertúlia que presentava després de l'emissió de Mira quién baila i que en la mateixa carta d'acomiadament recorda com a «tens». «Estava tan nerviosa que vaig necessitar que em fessin una sessió de programació neurolingüística», hi explica Llasera. També va conduir altres espais com Resistiré, ¿vale?, Fama, ¡a bailar!, Vuélveme loca, i Real Mum. El seu projecte més gran va ser La Voz, on feia de presentadora de suport al backstage

A més, també havia fet de col·laboradora en els debats de gran Hermano i Gran Hermano VIP i, durant quatre anys, havia tingut el seu propi canal a Mtmad, la plataforma de continguts d'estil YouTube que té el grup mediàtic.