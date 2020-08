La pel·lícula «Mulán» s'estrenarà el pròxim mes de setembre a Disney +

Després d'ajornar diverses vegades la seva estrena a les sales de cinema, a causa de la pandèmia de la covid-19, Disney ha optat finalment per saltar-se la gran pantalla. La pel·lícula Mulán arribarà finalment el pròxim 4 de setembre a través de la plataforma Disney +. La companyia ha assegurat que, no obstant això, el film s'estrenarà simultàniament en alguns cinemes de països on ja han reobert les sales i on, a més, no ha arribat la seva plataforma. L'adaptació en acció real de la pel·lícula animada de títol homònim que Disney va estrenar el 1998 havia d'arribar inicialment als cinemes d'arreu del món el passat 9 de març.