TV3 recupera avui el «Crims» dedicat al cas d'Helena Jubany

Aquesta nit, a les 23.05 h, TV3 recupera el capítol doble de Crims dedicat al cas de la bibliotecària Helena Jubany, que va ser trobada morta a Sabadell el desembre del 2001. El cas, que encara no s'ha pogut resoldre, s'ha reobert aquesta mateixa setmana a petició de la família i de la Fiscalia, després d'haver trobat nous testimonis que podrien ajudar a esclarir l'assassinat. Dirigida i presentada per Carles Porta, aquesta sèrie de no-ficció relata crims reals que han passat al llarg dels últims anys a Catalunya i compta amb la col·laboració d'agents de la policia i testimonis dels fets narrats.

El primer capítol del cas comença la matinada de l'1 al 2 de desembre del 2001, a Sabadell, amb una noia de 27 anys morta. Es tracta d'Helena Jubany i el seu cos apareix en un pati interior, nu i ple de cremades. La jove de Mataró, llicenciada en periodisme, exercia de bibliotecària a Sentmenat. Arran d'aquesta feina va anar a viure tota sola a Sabadell on, per ampliar el seu cercle, es va fer sòcia de la Unió Excursionista de Sabadell.

En un primer moment, la hipòtesi principal de la policia va ser el suïcidi, però ben aviat els investigadors van descobrir que l'havien drogada amb somnífers i que algú l'havia llençada des del terrat. Descartat el suïcidi, una de les seves millors amigues explica a la policia que havia rebut dos anònims misteriosos abans de morir. En un hi havia una referència a la Unió Excursionista de Sabadell. Els escrits van fer que la policia centrés les investigacions en els amics que Jubany va fer a l'associació i sospités, sobretot, d'una de les seves amigues, Muntsa Careta, i de la seva parella, Santi Laiglesia.

En el segon capítol, l'espai recorda com el jutge que instruïa el cas va ordenar la detenció de Muntsa Careta. La policia estava convençuda que també hi havia prou motius per detenir la seva parella, Santi Laiglesia. De fet, sospitaven que l'assassí d'Helena Jubany hauria estat ell. Després de la detenció de Careta, apareixen proves noves que acaben amb la detenció d'una altra sospitosa, també sòcia de la Unió Excursionista.

Tot i així, Muntsa Careta ingressa a la presó de Wad-Ras i comença a escriure un diari. Les seves cartes són el reflex d'un estat d'ànim molt fràgil. Careta es va suïcidar a la seva cel·la abans de ser jutjada. Davant la falta de nous indicis, el cas es va arxivar el 7 d'octubre de 2005.