La cantant Lizzo signa un acord televisiu amb Amazon Prime Video

Lizzo ha signat un contracte televisiu preliminar amb Amazon Studios. En l'acord s'explica que la guanyadora de tres premis Grammy crearà «projectes» que s'estrenaran a la plataforma de streaming Prime Video, però encara no se'n coneixen els detalls. Per a la cantant, l'anunci és «un somni fet realitat» i s'ha mostrat molt agraïda de poder «compartir la seva visió del món» amb l'estudi. Lizzo va guanyar el premi a millor cançó de pop, a la millor cançó R&B i al millor àlbum contemporani per Cuz I love you, tots tres en l'edició d'enguany.