Eva Isanta i Jordi Rebellón fitxen per «Mercado central»

TVE ha anunciat els nous fitxatges de la nova temporada de Mercado central, que arribarà el pròxim mes de setembre. Els actors fitxats són Eva Isanta, Jordi Rebellón, María Casal, Raúl Mérida i Sebastián Iturria. La ficció s'emetrà cada tarda entre setmana.

Isanta, que fins ara havia fet de Maite a La que se avecina durant dotze temporades a Telecinco, fa el salt a La 1. La nova temporada de la comèdia de Mediaset s'està enregistrant actualment i no s'ha confirmat si l'actriu hi participarà, combinant les dues cadenes, o si abandonarà el seu personatge. No seria el primer cas d'un actor que participa en formats de les dues televisions: Pablo Chiapella, també actor de La que se avecina, o Edurne, també van fer-ho en el seu moment. A Mercado central, Isanta interpretarà Gloria Suárez, la propietària del nou restaurant del mercat.

Rebellón, conegut pel seu paper a Hospital Central, farà de Fernando Luján, un treballador d'una gestoria pròxima al mercat. L'actor coincidirà altre cop amb María Casal, que també havia participat a la sèrie sobre metges de Telecinco. Per altra banda, Raúl Merida s'incorpora també a l'elenc després d'haver acabat l'última temporada de Las chicas del cable.

Televisió espanyola i Diagonal TV continuen el rodatge de la sèrie diària, malgrat els rumors que apuntaven que podria acabar. Els nous capítols tindran la durada original i arribaran aquest setembre.