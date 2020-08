Arrenca el rodatge de la nova temporada de «Merlí. Sapere Aude»

La segona temporada de la sèrie de Movistar + Merlí. Sapere aude ha començat a rodar-se aquests dies a diferents localitzacions de la ciutat de Barcelona, un rodatge que s'allargarà fins al mes d'octubre. Protagonitzada per l'actor Carlos Cuevas, en el paper de Pol Rubio, i l'actriu María Pujalte, que interpreta la professora de la universitat Bolaño, completen el repartiment actoral Pere Vallribera (Biel), Claudia Vega (Oti), Pablo Capuz (Rai), Boris Ruiz (Alfonso Ros) i Eva Martín (Sílvia Montoliu). David Solans, que interpretava el paper de Bruno ja en la sèrie original de TV3, abandona la ficció per «motius creatius».

S'incorporen com a nous fitxatges d'aquesta temporada l'actor nominat al Goya Eusebio Poncela, que interpreta Dino, l'amo del bar Satanassa, i Jordi Coll ( El secreto de Puente Viejo), que fa el paper d'Axel, un atractiu fuster.

Produïda en col·laboració amb Veranda TV, el rodatge d'aquesta nova entrega de l' spin-off de la sèrie de TV3 Merlí durarà prop de dotze setmanes i, com ja va passar en la primera temporada, es manté en català i castellà.

Entre els diversos escenaris en els quals es rodarà la sèrie hi figuren la platja de la Barceloneta, el Barri Gòtic, el barri de la Sagrada Família i la Universitat de Barcelona. Menna Fité torna a assumir la direcció d'aquesta ficció que va ser creada per Héctor Lozano, que avança que aquesta segona temporada de Merlí. Sapere Aude significarà per al protagonista, Pol Rubio, «un pas crucial cap a la maduresa».

La sèrie abordarà algunes de les grans preguntes de la filosofia, com ara el lloc de l'ésser humà en la immensitat de l'univers, l'atzar i el destí, la paradoxa entre la veritat i la mentida o l'ètica per desenvolupar l'evolució personal de Pol Rubio i dels seus amics.

En aquesta segona temporada, Pol Rubio i els seus amics comencen el segon semestre d'universitat. Després de l'aturada, tornen a les aules amb ganes d'iniciar la segona part de el curs.

Com a benvinguda, troben el paranimf en obres. Un grup d'operaris ha començat a restaurar el saló d'actes de la universitat. L'encarregat de les tasques de restauració acabarà tenint una relació especial amb Pol Rubio.