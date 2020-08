L'adaptació estatunidenca d'Eurovisió s'estrenarà a finals de l'any que ve

The American Song Contest, l'adaptació estatunidenca del Festival d'Eurovisió, s'estrenarà a finals de l'any 2021, segons va confirmar aquest cap de setmana la UER (Unió Europea de Radiodifusió). A diferència de la versió europea, el format dels Estats Units es convertirà en un concurs que durarà setmanes, similar a American Idol o The Voice. Tots els programes s'emetran per televisió, però encara es desconeix quina cadena els oferirà.

Cadascun dels 50 estats del país escolliran el seu propi representant a través de The American Song Contest Academy, un grup de músics professionals de diferents gèneres i trajectòries, que faran de jurat, però també del propi públic, que podrà votar. El concurs acceptarà cantants en solitari, duos o grups de fins a sis membres, com a Europa.

La versió original del festival ja es va emetre als Estats Units entre 2016 i 2018, comentada per les participants de RuPaul's Drag Race. Netflix, a més, va estrenar enguany una pel·lícula sobre la història del concurs musical.