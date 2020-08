Movistar+ estrena la sèrie de monòlegs «Talking heads»

Movistar Seriesmanía estrena aquesta nit Talking heads, una sèrie de dotze monòlegs enregistrats durant el confinament. Produïda i dirigida per Nicholas Hyter, el projecte és una nova versió de deu monòlegs que va estrenar la BBC entre 1988 i 1998, escrits per Alan Bennet, però n'afegeix d'originals. Cada episodi està protagonitzat per un actor britànic de renom, com ara Imelda Staunton ( Una confesión, saga Harry Potter), Sarah Lancashire ( Happy Valley, Yesterday), Martin Freeman ( Fargo, Una confesión, Sherlock), Lesley Manville ( El mundo en llamas, El hilo invisible), Jodie Comer ( Killing Eve), Harriet Walter ( Sentido y sensibilidad, Succession, Killing Eve) o Kristin Scott Thomas ( The Party, El paciente inglés, Gosford Park) La sèrie és una producció de la London Theatre Company per a la BBC.

Una actriu que és a punt de rebre una oportunitat per a la seva carrera, un home mediocre manipulat per la seva mare, la propietària d'una botiga d'antiguitats, l'esposa d'un pastor protestant que busca una sortida a la seva vida gris, un jardiner misteriós, una mestressa amb més preocupacions de les que sembla o una dona que escriu cartes són alguns dels protagonistes. La sèrie s'emetrà de dilluns a dijous.