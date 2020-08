La nova sèrie de Jude Law per a HBO s'estrenarà el pròxim 14 de setembre

El tercer día, la minisèrie d'HBO protagonitzada per Jude Law, s'estrenarà el 14 de setembre. La ficció s'havia d'emetre aquesta primavera, però la crisi sanitària va fer que la data s'ajornés. És el mateix cas que amb The undoing, la sèrie del guionista de Big little lies, David E. Kelley, que tindrà Nicole Kidman com a protagonista.

La sèrie de Law, feta en col·laboració amb la plataforma anglesa Sky, es dividirà en dues etapes de tres episodis: hivern i estiu. Law participarà a la primera i interpretarà un home que acaba de patir una pèrdua tràgica. La segona la protagonitzarà Naomie Harris. HBO també estrenarà el setembre Patria i We are who we are, la primera sèrie de Luca Guadagnino.