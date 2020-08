Selena Gomez fitxa per «Only murders in the building» de Hulu

Selena Gómez a «A rainy day in New York».

La plataforma de continguts en streaming Hulu va anunciar ahir el fitxatge de Selena Gomez per a la comèdia Only murders in the building. La cantant i actriu compartirà escenes amb Steve Martin i Martin Short, els altres protagonistes de la sitcom, a més de fer de productora executiva del projecte. L'argument girarà entorn de tres joves que no es coneixen però que la seva passió pels documentals de crim acabarà ajuntant-los i fent-los viure un misteri d'aquest estil.

Es tracta del primer paper televisiu de la cantant des del final de Los Magos de Waverly Place, la sèrie que va protagonitzar a Disney Channel del 2007 al 2012. Com a productora, ja va participar a 13 reasons why a Netflix i, al cinema, la seva última aparició va ser a A rainy day in New York, de Woody Allen, el sou de la qual va donar a Time's Up.

La plataforma, de la qual Disney té la majoria d'accions, també va anunciar ahir la sèrie The girl from Plainville, que tindrà Elle Fanning com a protagonista. Fanning també va protagonitzar The great a Hulu i va participar a la mateixa pel·lícula d'Allen que Gomez.

D'altra banda, Love, Victor, la sèrie que continua la història de la pel·lícula Love, Simon, saltarà de Disney+ a Hulu. La plataforma va anunciar ahir que la ficció tindria una nova temporada, després dels rumors de cancel·lació.