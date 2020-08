Els compositors de l'audiovisual premien la música del film «L'enigma Verdaguer»

La música original de la coproducció de TV3 L'enigma Verdaguer, del compositor Xavier Capellas, ha estat guardonada en la categoria de millor partitura electroacústica en la tercera edició dels Premis de la Música per a l'Audiovisual Espanyol, segons ha informat la CCMA en un comunicat. L'Associació de Compositors de Música per a Audiovisual, en col·laboració amb el Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (Fimucité), organitza aquests premis, que reconeixen el treball dels creadors que hi ha darrere les composicions musicals.