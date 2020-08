La quarta temporada de «Fargo» s'estrenarà a finals del mes de setembre

Més de tres anys després de final de la seva tercera temporada, el juny de 2017, ja hi ha data per a l'estrena dels nous episodis de Fargo. Encara que el canal FX tenia previst estrenar la quarta temporada el passat mes d'abril, la pandèmia va obligar a canviar els plans. Finalment, i segons ha confirmat el canal nord-americà, la producció basada en la cèlebre pel·lícula dels germans Coen arribarà a la petita pantalla el pròxim 27 de setembre. L'elenc de la ficció està encapçalat per Chris Rock, que interpreta el líder d'un sindicat criminal que arriba a una complexa treva a Kansas intercanviant el seu fill més jove amb el del seu principal enemic.