Will Smith prepara una nova versió de la sèrie «El príncipe de Bel-Air»

Will Smith prepara una nova versió d' El Príncipe de Bel Air, la sèrie que la NBC va emetre entre 1990 i 1996. La sèrie original narrava amb to còmic com el protagonista, també anomenat Will Smith, es traslladava de Filadèlfia a Los Angeles per viure amb els seus oncles adinerats. La seva mare prenia la decisió d'enviar-lo allà després d'una baralla amb un grup perillós del seu barri. L'argument del reboot, però, tindria una direcció diferent. Arran d'un tràiler fals de la versió original, Smith planteja la mateixa història però sense el caire graciós i amb més conflictivitat.

El projecte s'ha presentat a HBO i Netflix i estarà produït pel mateix equip que la primera versió: Quincy Jones, Benny Medina i Smith.