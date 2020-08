Netflix estrenarà el musical sobre Diana de Gal·les l'any vinent

El musical Diana, inspirat en la vida de la princesa Lady Di, s'estrenarà a Netflix el 2021, anticipant-se així al seu debut oficial sobre l'escenari de Broadway. Amb música i lletra de David Bryan i Joe DiPrieto, l'obra comptarà amb una representació especial i privada per poder enregistrar-la per a la seva emissió a la plataforma en streaming.

Inicialment, el musical tenia planejat estrenar-se a Broadway el 31 de març. No obstant això, la producció es va haver d'aturar a mitjans del mes de març amb motiu de la pandèmia del coronavirus. Segons informa la revista Variety, com que està previst que els teatres de la ciutat de Nova York segueixin tancats durant tot el que queda de 2020, finalment el musical s'estrenarà amb públic el 25 de maig de 2021.

«Parlem en nom de tota la companyia quan diem que no podríem estar més emocionats de poder, finalment, compartir el nostre espectacle amb els amants del teatre de tot el món», han explicat els productors de Diana mitjançant un comunicat. «Encara que no hi ha substitut per al teatre en directe, ens sentim honrats de formar part de l'entreteniment de qualitat que ofereix Netflix a escala internacional», afegeixen.

En la seva versió adaptada per a la plataforma, el musical que dirigeix Christopher Ashley es rodarà en una representació en directe i sense públic, al Longacre Theatre de Nova York i comptarà amb tot l'elenc principal que havia de participar en la producció el març, amb Jeanna de Waal al capdavant donant vida a la princesa de Gal·les.

Completen el repartiment Erin Davie com a Camilla Parker-Bowles, Roe Hartrampf com en el paper de príncep Carles i Judy Kaye com a reina Isabel II. Els productors han treballat en estreta col·laboració amb l'Actor's Equity Association, el sindicat que representa actors i directors de teatre, en els protocols sanitaris per garantir que aquesta representació sigui segura per a tots els membres de l'equip.

La història de l'espectacle segueix la vida de la jove Diana Frances Spencer des de la seva primera trobada amb la Família Reial britànica, les seves noces amb el príncep Carles i com es va convertir, en pocs anys, en una de les grans protagonistes de les revistes del cor fins a la seva mort, l'any 1997, en un tràgic accident mentre fugia de la premsa.