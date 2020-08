El personatge de «Bob Esponja» Patricio tindrà la seva pròpia sèrie d'animació

Patricio Estrella, l'inseperable amic de Bob Esponja i un dels personatges més estimats de la sèrie, comptarà aviat amb una sèrie pròpia. Segons informa el portal Deadline, el canal Nickelodeon ja està treballant en un projecte que portarà per títol The Patrick Star Show i que girarà al voltant de la família de l'estrella de mar més famosa de la televisió. La primera temporada constarà de 13 episodis i comptarà amb nous personatges, tot i que també s'hi podrà gaudir del mateix Bob Esponja, que hi apareixerà en alguns dels episodis. La nova producció podria arribar al canal infantil en algun moment del 2021.