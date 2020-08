El CAC col·labora amb Salut per prevenir la desinformació sobre la COVID

La consellera de Salut, Alba Vergés, i el president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), Roger Loppacher, han signat un conveni de col·laboració per combatre la desinformació sobre els aspectes relacionats amb la covid-19. El conveni supervisarà els anuncis a la ràdio i a la televisió, així com als serveis audiovisuals sota demanda, a les plataformes d'intercanvi de vídeos i a les xarxes socials, de medicaments, productes cosmètics o complements alimentaris, amb pretesa finalitat sanitària, així com en l'àmbit de la seguretat dels pacients.