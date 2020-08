HBO Espanya fitxa Ricardo Gómez per a la sèrie «Escenario 0»

L'actor Ricardo Gómez participarà a Escenario 0, la sèrie antològica que HBO Espanya prepara per a aquesta tardor. Creada per Irene Escolar i Bárbara Lennie, que també en seran productores i actrius, el projecte barrejarà televisió i teatre i adaptarà algunes obres al format audiovisual.

Produït per Calle Cruzada, la companyia que va fundar i que dirigeix José Luis Escolar, el primer capítol adaptarà el text del dramaturg francès Pascal Rambert Hermanas, amb Escolar i Lennie com a protagonistes. El segon episodi serà Todo el tiempo del mundo, de Pablo Messiez, i estarà dirigit per Carlos Marqués-Marcet, guanyador d'un premi Goya. A la tercera entrega, Carla Simón i Àlex Rigola dirigiran Vania, que s'inspira en l'obra de l'autor rus Antón Chéjov. Els protagonistes, en aquest cas, seran Ariadna Gil, Luis Bermejo i altre cop Irene Escolar.

Los mariachis, Juicio a una zorra i Mammón seran els tres projectes que completaran la sèrie. Aquest últim, dirigit i creat per Nao Albet i Marcel Borràs, serà on apareixerà Ricardo Gómez, que fa el salt a HBO després de participar en sèries com Cuéntame o Vivir sin permiso. També hi actuaran Manel Sans i Escolar. « Mammón no te l'esperes, és un joc que barreja cine i teatre. La Irene i jo interpretem sis personatges cadascun, és un projecte molt divertit», explica Gómez.