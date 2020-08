Nina Dobrev i Jimmy O. Yang protagonitzaran «Love hard» a Netflix

Nina Dobrev, Jimmy O. Yang i Charles Melton protagonitzaran la nova comèdia romàntica de Netflix, Love hard. Danny Mackey i l'escriptora Rebecca Ewing són els encarregats del guió de la pel·lícula. El director serà Hernán Jiménez, que també va estar al darrere de projectes com About us i Elsewhere.

L'argument girarà entorn d'una noia de Los Angeles, que no té sort a l'amor i que coneix un noi de la Costa Est a través d'una aplicació. L'anirà a buscar a l'altra punta del país i descobrirà que l'ha enganyat amb una identitat falsa.

Dobrev, coneguda pel seu paper a Diaris de Vampirs, emesa per TV3, també acaba de gravar Sick girl. Els seus altres projectes més recents són Lucky day i Run this town.