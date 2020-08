Atresmedia comença a rodar la sèrie juvenil «La reina del pueblo»

Atresmedia ha començat a gravar La reina del pueblo, la nova sèrie de Flooxer, el canal de contingut per a joves que emet a la plataforma Atresplayer. Es tracta d'una comèdia ambientada a les festes patronals de la localitat fictícia de Polvaredas de la Sierra. En aquest entorn rural, s'explicarà el pas a l'edat adulta dels protagonistes, quatre joves de divuit anys que busquen ser especials. Creada, produïda i dirigida per Raúl Navarro, la sèrie compta amb Lucía Caraballo, Ana Jara, Omar Banana i Cristina Colom com a protagonistes.

A més dels joves actors protagonistes, també hi participaran altres actors reconeguts com Melanie Olivares, Canco Rodríguez, Roberto Álamo, Raul Cimas i Alberto Casado, a més d'altres que la plataforma encara no ha anunciat. El rodatge, que va començar a finals de la setmana passada, s'allargarà durant les pròximes setmanes a Noblejas, a la província de Toledo.

L'argument gira entorn de l'Inma, una noia que, abans de marxar del poble, vol fer realitat el somni de la seva mare: ser la reina de la festa major. Per aconseguir-ho es recolzarà en els seus millors amics: l'Estefi, que és activista per a tot; en Javi, que no sap dir mai que no, i la Nicole, una influencer que ha perdut els seus seguidors.