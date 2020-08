Netflix fitxa Elizabeth Debicki per fer de Lady Di a «The crown»

L'actriu australiana Elizabeth Debicki interpretarà la princesa Diana de Gal·les a la cinquena i sisena temporada de The crown, la sèrie sobre la reina Elisabet II que Netflix tancarà amb aquestes dues entregues. Debicki substituirà Emma Corrin, l'actriu que s'ha posat a la pell de Lady Di a la quarta temporada, que s'estrenarà a finals d'any.

La notícia es va anunciar ahir a través del compte oficial de Twitter de la sèrie. Debicki va aprofitar aquesta mateixa xarxa social per mostrar el seu agraïment per l'encàrrec. «L'esperit, les paraules i les accions de la princesa Diana viuen al cor de molta gent. És un autèntic honor i privilegi afegir-me a aquesta sèrie magistral, que m'ha enganxat des del primer episodi», va declarar l'actriu. La Lady Di de Debicki viurà des del divorci del príncep Carles fins a la seva tràgica mort.

The crown no és el primer encàrrec de magnitud per a Debicki. L'actriu va donar-se a conèixer amb El gran Gatsby amb Leonardo DiCaprio, però també ha participat a l'univers cinematogràfic de Marvel, al segon volum de Guardianes de la galaxia, i al thriller Viudas, amb Viola Davis. El seu últim projecte ha estat Tenet, la pel·lícula que Christopher Nolan estrena a finals de mes. Les pròximes temporades de The crown tindran Imelda Staunton com a Elisabet II i Jonathan Pryce com a Felip d'Edimburg.