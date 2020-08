La comèdia «A.P. Bio» tornarà a Movistar+ el 10 de setembre

Movistar+ estrenarà la tercera temporada d'A.P Bio el pròxim 10 de setembre amb un doble episodi. La comèdia, creada i produïda per Lorne Michaels i Seth Meyes (el creador i un antic membre de Saturday Night Live), s'emetrà cada dijous.

La sèrie segueix en Jack Griffin (Glen Howerton), un catedràtic de filosofia de la Universitat de Harvard que perd la feina dels seus somnis i ha de tornar a Toledo (Ohio) a fer de professor de biologia avançada en un institut. Griffin té clar que no ensenyarà biologia als alumnes, sinó que els utilitzarà per al seu propi benefici. Mentrestant, el director Durbin (Patton Oswalt) lluitarà per controlar-lo.

A més de Glen Howerton i Patton Oswalt, el repartiment també compta amb Paula Pell (Inside Out, Rockefeller Plaza, Saturday Night Live), que interpreta la professora de gimnàs Helen Henry DeMarcus, amb els joves actors Aparna Brielle (The Dead Girls Detective Agency, The Librarians), Allisyn Snyder (Sonny entre estrellas, So Random!) i Nick Peine (Astrid Clover, Fiesta de empresa), que fan de tres dels alumnes més brillants de Griffin: Sarika, Heather i Marcus; i també amb Jean Villepique (Heridas abiertas, BoJack Horseman, Veep), Mary Sohn (Work in Progress) i Lyric Lewis (Baskets, MADtv), que interpreten un trio de professores.