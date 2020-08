«The Ellen Show» acomiada tres productors per comportaments tòxics i racistes

The Ellen Show ha acomiadat tres productors del programa, Ed Glavin, Kevin Leman i Jonathan Norman, que formaven part de l'equip des que el magazin es va començar a emetre, l'any 2003. La decisió s'ha près en el marc de la investigació per esclarir si el programa d'Ellen DeGeneres té un mal clima de treball, amb comportaments racistes per part dels superiors. Segons assegura Variety, la decisió es va prendre dilluns en una videoconferència en què DeGeneres va aprofitar per demanar perdó als més de 200 treballadors de l'equip.