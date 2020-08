Mediaset acomiada Marta López pel brot de COVID a Telecinco

Mediaset España ha acomiadat Marta López, col·laboradora de Sálvame, Viva la vida i Ya es mediodía, per la seva «actitud públicament irresponsable que ha manifestat en el seu àmbit privat». Malgrat els indicis, el grup comunicatiu no ha confirmat que López sigui el cas posititu en coronavirus que ha obligat a confinar la resta de treballadors habituals de Sálvame. Segons Mediaset, però, la col·laboradora «no ha mantingut la rigurosa conducta que tot ciutadà ha de complir per superar la crisi sanitària provocada per la covid-19». Els presentadors de Ya es mediodía també han hagut de ser substituïts, en el seu cas per Patricia Pardo.

A través de les xarxes socials, s'havia pogut veure López en una festa al festival Starlite, abraçant diferents amigues i sense mascareta. El grup es basa en aquesta actitud per acomiadar-la i trencar el contracte que hi mantenia ja que, segons assegura, «des de l'inici de la crisi sanitària s'ha establert un rigorós protocol de mesures de seguretat i de prevenció» per tal de crear una «esfera de seguretat» que permeti que tots els treballadors continuïn la seva feina.

L'encarregat de comunicar la decisió va ser Kiko Hernández, que ahir feia de presentador de Sálvame en substitució de Carlota Corredera, també confinada.