Sarah Hyland protagonitzarà la nova comèdia d'ABC «Yours, mine & Paul's»

Sarah Hyland, Haley Dunphy a Modern family, protagonitzarà Yours, mine & Paul's, la nova sèrie d'ABC. La sèrie seria una «comèdia multicàmera» que seguirà la història de la Lauren (Hyland), una jove millennial impulsiva, que accepta ser el ventre de lloguer per al seu amic Paul i el seu marit Xander, amb qui ella no es porta bé. Tot canviarà quan en Paul mori de forma sobtada i ella s'hagi d'enfrontar a una realitat inesperada. Ty Burrell, també actor de Modern family, on feia del pare de Hyland, serà un dels productors de la nova sèrie d'ABC.