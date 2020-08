Atresmedia comença a rodar els nous capítols d'«Amar es para siempre»

Atresmedia ha començat a enregistrar la novena temporada d' Amar es para siempre, la seva ficció diària. La sèrie ha fitxat els actors Manuela Velasco, Unax Ugalde, Oriol Tarrasón Llum Barrera, Sara Vidorreta, Joaquín Notario, Eva Rufo i Clara de Ramón per a la nova entrega. D'altra banda, Paula Usero i Carol Rovira no continuaran a la ficció per tal de centrar-se a Luimelia, el projecte creat a partir dels seus personatges de la sèrie. Els altres papers habituals, com el d'Anabel Alonso o el d'Itziar Miranda, sí que seguiran a la ficció.