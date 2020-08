Gestmusic prepara la nova edició d'«OT» i vol una presentadora

Tinet Rubira, director de la productora Gestmusic, ha confirmat que Operación Triunfo tindrà una dotzena edició. Segons va declarar el productor del programa, el concurs tornarà un cop s'hagi superat la pandèmia. «Per aquesta temporada, no. Crec que les televisions posaran data quan hi hagi possibilitat de fer un càsting multitudinari», va explicar Rubira aquesta setmana a Catalunya Ràdio. L'edició arribarà amb canvis, ja que Roberto Leal, que conduïa el programa des del 2017, va fitxar pel Pasapalabra d'Antena 3. Rubira assegura que té «una llista de gent que ho faria molt bé» i creu que «ha arribat el moment de tenir una presentadora». Malgrat no tenir cap nom encara, el productor vol que sigui «una dona amb experiència, a qui li agradi la música i que sigui empàtica» . L'encarregada de conduir el format serà la segona presentadora d' Operación Triunfo, seguida de Pilar Rubio, que va presentar l'edició del 2011.

Tot i que la productora ja prepari el concurs, RTVE encara no ha confirmat que tingui la intenció de tornar a emetre el format. Segons Rubira, «si RTVE no vol continuar, el mercat digital pot pagar un OT sense televisió lineal». L'última edició del programa, que va acabar el mes de juny passat, va ser la menys vista.