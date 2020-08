Netflix cancel·la «Esta mierda me supera» i «The society» per la COVID-19

Netflix ha cancel·lat les sèries The society i Esta mierda me supera, totes dues amb tan sols una temporada emesa, arran de la pandèmia i dels problemes que té la plataforma per tirar endavant les produccions. «Estem decebuts per haver hagut de prendre aquestes decisions i estem molt agraïts als creadors, a tots els guionistes, repartiment i equip», va declarar ahir la plataforma en un comunicat.

Les dues sèries havien estat ben rebudes tant per la crítica com pel públic. De fet, The society havia estat renovada per a una segona temporada i tenia previst rodar-la aquest setembre. En el cas de Esta mierda me supera, Deadline assegura que el segon guió ja s'havia escrit.